Saliselerle Kurtuldular

Bursa
'da apartmanın girişindeki ayakkabı mağazasında çıkan yangın ve ardından yaşanan patlamadan kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yıldırım
ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki ayakkabı mağazasında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede mağazanın camlarını patlatarak çevreye sıçradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, dükkanın üzerinde bulunan apartmanda oturan vatandaşların alevlerin arasından son anda çıktığı görüldü.
(İHA)
Yıldırım,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:11