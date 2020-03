Salma Hayek kimdir? Salma Hayek kaç yaşında, nereli? Salma Hayek filmleri!

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, filmleri, başarılı oyunculuğu ve magazin dünyasında yankı uyandırıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü aktris hakkında Salma Hayek kimdir, Salma Hayek kaç yaşında, nereli ve Salma Hayek filmleri gibi konular merak edilirken, Selma Hayek hayatı ve biyografisi araştırıldı. İşte Salma Hayek'in merak edilenleri...

SALMA HAYEK KİMDİR?

Salma Hayek doğum tarihi: 2 Eylül 1966

Salma Hayek kaç yaşında: 53 yaşında

Salma Hayek nereli: Coatzacoalcos, Meksika

Salma Hayek boy: 1,57 m

Salma Hayek eş: François-Henri Pinault (e. 2009)

Salma Hayek, 2 Eylül 1966 yılında Coatzacoalcos, Veracruz, Meksika'da doğmuştur. Babası Lübnanlı, annesi Meksikalıdır. Salma Hayek İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilmektedir.

SELMA HAYEK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Salma Hayek'in babası Lübnan asıllı zengin olan bir iş adamıdır. Selma Hayek'in annesi ise bir opera sanatçısı olan Diana Jimenez'dir. Hayek, lise eğitimi sonrası 'Teresa' isimli bir operada oynayarak adını duyurmaya başladı.

Universidad Iberoamericana'da uluslararası ilişkiler eğitimi almaya başlayan Salma Hayek, Stella Adler'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Selma Hayek 1993 yılında yönetmen Stella Adler tarafından keşfedildi ve pek çok filmde yer aldı, yönetmenlik yaptı.

"El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" filmi Salma Hayek'in yapımcılığını yaptığı ilk filmdir. Hayek, kendi yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy ödülü kazandı. Ünlü yıldız bu dönemde oldukça parlak bir dönem yaşadı.

Salma Hayek, 002 yılında, "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Böylece Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterildi.

Salma Hayek2005 yılında Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmıştır.

2007 yılının Mart ayında Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandı.

21 Eylül 2007'de de kızları Valentina Paloma Pinault'i dünyaya geldi.

SALMA HAYEK OYUNCULU KARİYERİ

• The Eternals - 2020

• Grown Ups 2 - (Büyükler 2), 2013

• Here Comes To Boom, 2013

• Wild Roses, Tender Roses, 2012

• Seven Friends Of Pancho Villa And The Woman With Six Fingers, 2011

• Grown Ups - (Büyükler), 2010

• Cirque du Freak: The Vampire's Assistant - (Ucubeler Sirki: Vampirin Çırağı), 2009

• Lonely Hearts, 2006

• Paint, 2005

• Sian Ka'an, 2005

• Ask the Dust, 2005

• Bandidas, 2005

• After the Sunset - (Gün Batmadan), 2004

• Once upon a time in Mexico - (Bir Zamanlar Meksika'da), 2003

• Game Over - (Çılgın Çocuklar 3-D), 2003

• Frida, 2002, Frida Kahlo rolünde

• In the time of the butterflies - (Kelebekler Zamanı), 2001

• Hotel - (Otel), 2001

• Traffic - (Trafik), 2000

• Living it up - (La Gran Vida), 2000

• Chain of Fools - (Çılgın Kovalamaca), 2000

• Timecode, 2000

• Wild Wild West - (Vahşi Vahşi Batı), 1999

• No one writes to the Colonel - (Albaya Kimseden Mektup Yok), 1999

• Dogma 1999

• The Faculty - (Fakülte), 1998

• The Velocity of Gary, 1998

• 54, 1998

• Breaking Up - (Aşkın Sınırları), 1997

• The Hunchback - (Notre Dame'in Kamburu), 1997

• Fools Rush In - (Ahmaklar Acele Eder), 1996

• Fled - (Kaçaklar), 1996

• From Dusk Till Dawn - (Gün Batımından Şafağa), 1996

• Fair Game - (Dürüst Oyun), 1995

• Four Rooms - (Dört Oda), 1995

• Desperado, 1995

• Midaq Alley - (Midaq Sokağı), 1995

• Roadracers, 1994

• Mi vida loca - (Çılgın Yaşamım), 1994

