Salman: "Osmangazi Meydanı gurur projemiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve yönetim kurulu üyeleri, inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Salman, yeni meydanın Bursa'ya büyük vizyon kazandıracağını belirterek, "Osmangazi Belediyemiz, AK Parti Belediyeciliği'nin gurur projelerinden birini daha hayata geçiriyor" dedi.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nı Bursa'nın çehresini değiştirecek Osmangazi Meydanı'nın şantiyesinde ağırladı. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dündar, şehrin birçok ihtiyacına cevap verecek bir meydan kazandıracaklarını belirtti.Meydan inşaatında fore kazık çalışmalarının devam ettiğini belirten Dündar, Osmangazi Meydanı'nın tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal etkinlik alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacağını kaydetti. Demiryolu altındaki bölgelerle meydanın bütünleşeceğini anlatan Dündar, "Dolayısıyla her anlamda vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak bir proje. Santral Garaj'da çöküntü haline gelen bölgeye yeni bir fonksiyon kazandırıyoruz. Şehrin ihtiyacı olan otopark sorununu çözeceğiz. Burada yaptığımız çalışma diğer bölgelere yansıyacak. Birbirini tamamlayan projelerle şehrimizi yenileyeceğiz" dedi.AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da Bursa için önemli bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salman, "Osmangazi Belediyemiz, burada Bursa'mız için önemli vizyon projelerden birini daha gerçekleştiriyor. İktidarımız, hem yerelde hem de genelde her noktada önemli hizmetler yapıyor. Bursa'mızda da bütün ilçe belediyelerimizin kendi bölgeleriyle alakalı önemli çalışmaları var. Osmangazi Belediyemiz, Bursa'nın merkezinde yer alan en büyük belediyemiz. Geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Dolayısıyla bütün mahallelerde yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra Bursa'nın merkezinde çok önemli ihtiyaçlara yönelik hizmetleri sunuyor olması bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.Osmangazi Meydanı'nın gerçekten çok önemli ve büyük bir proje olduğunun altını çizen Salman, "Bu meydan, Bursa'mıza çok önemli değer katacak. Gerek otopark anlamında ve gerek şehir meydanı anlamında önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ediyorum. AK Parti belediyeciliğinin göstermiş olduğu bu hizmetlerle AK Parti İl Başkanı olarak gururluyum. Belediyelerimizin şehrin her konudaki meselelerine, sosyal ve kültürel hayata sağladıkları katkılar bizleri mutlu ediyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Belediyemizin Bursa'ya kazandırdığı çok önemli vizyon bir proje oldu. Şimdi Osmangazi Meydanı da şehrimiz için çok değerli bir proje. Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA