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Salman ve Aktaş'tan korona toplantısı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş telekonferans bağlantısıyla AK Parti Bursa milletvekillerine, Bursa'da korona virüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:29
Salman ve Aktaş'tan korona toplantısı
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş telekonferans bağlantısıyla AK Parti Bursa milletvekillerine, Bursa'da korona virüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, telekonferans yöntemiyle Ankara'da bulunan AK Parti Bursa milletvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs salgını ile Bursa'da yerel yönetimler tarafından sürdürülmekte olan mücadele yöntemleri konuşuldu.

Toplantı sorasında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı yerelde yürütülen çalışmaları hep birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Salman, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin ve ilgili kamu kurumlarının ciddi bir mücadele içinde olduğuna dikkat çekti. Başkan Salman, "Kentimizdeki çöplerin toplanması, toplu taşıma araçlarının ve halkın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfekte edilmesi işlemleri sorunsuzca yürütülüyor. Kentimizdeki sağlık hizmetlerinin aksamadan yürümesi için valiliğimiz koordinasyonunda il sağlık müdürlüğümüz gözetiminde çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi için gereken tedbirler alınmıştır. AK Parti İl Başkanlığı olarak süreci yakından takip ediyoruz. Mücadelenin aksatılmadan yürütülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta korona virüs tehdidinin bertaraf edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin 7/24 özveri ile çalıştığını söyledi. Başkan Aktaş sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündeki vatandaşların zabıta tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini, bunun yansıra zor durumdaki ailelere erzak yardımı yapıldığını ve dezenfektasyon işlemlerinin de aralıksız devam ettirildiğini kaydetti. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ayhan Salman, Alinur Aktaş, AK Parti, Bursa, Güncel
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