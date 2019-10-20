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Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, ödül töreniyle sona erdi.

20.10.2019 13:00Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu
Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, ödül töreniyle sona erdi.
80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katıldığı organizasyonda, 38, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda dereceye girenler için Ürgüp Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.
Törende dereceye giren sporculara, madalyaları ve çeşitli hediyeler verildi.
Ödül törenine, Avanos Kaymakamı ve Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hüsamettin Erol ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.
Bu arada, tören öncesinde Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu yapıldı.
Çocuklar, 700 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışa katılanlardan kurayla belirlenen 3 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Jandarma, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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