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Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 110+ km, 60+ km ve 30+ km koşuları 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımı ile Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.

19.10.2019 09:29Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı
Bu yıl 6.'sı düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 110+ km, 60+ km ve 30+ km koşuları 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımı ile Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve protokolün verdiği start ile Ürgüp'te başlayan yarış, Ortahisar, İbrahimpaşa köyü, Göreme parkurları ile devam ediyor.

Salomon Kapadokya Ultra Trail organizasyon sorumlusu Aydın Ayhan Güney, "Bu sabah saatlerinde uzun parkur ve orta parkurun startını vereceğiz. Toplamda Bin 250 kadar sporcu orta ve uzun parkur için yarışacak. 15 dakika sonra start alacak her şey güzel gidiyor, kalabalıklar toplandı birazdan başlayacağız" dedi.

Salomon Kapadokya Ultra Trail koşularına Denizli'den katılan İsmail Özatan ise, "Denizli'den katılıyorum yarışa. 63 km parkurda koşacağım. Türkiye Emekli Astsubaylar derneği adına koşuyorum. Biliyorsunuz 17 Ekim Dünya Astsubaylar günü. Spor yapma gayreti ile başladım, kilolarımızı vermek için başladım ama gördüğünüz gibi uluslararası yarışlarda bulduk kendimizi herkese koşmayı, koşarak sağlıklı olmayı ve düzgün yemeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kapadokya Ultra Trail yarışması Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Kapadokya, Göreme, Ürgüp, Spor

Kaynak: İHA

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