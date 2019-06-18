18.06.2019 10:42
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Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek.

Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cunda Adası'nda 5-6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 1200 kişinin katılması beklenilen organizasyonda, yüzme, bisiklet, koşu mücadelelerinin yanı sıra yoga ve pilates gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Dört farklı yaş grubunda yarışacak sporculara, etkinliğe özel üretilen üç parçalı anı madalyaları ile çeşitli para ödülleri verilecek. Tüm yarışmalar sonunda, en yüksek puana ulaşan üçer kadın ve erkek sporsever ise ultimate kupalarının sahibi olacak.
Kaynak: AA
Türkiye, Cunda Adası, Ayvalık, Balıkesir, Spor

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