Salon'da Bu Hafta

Salon'un programında yer alan tüm sanatçıların şarkılarından oluşturulan çalma listesi, http://spoti.fi/2uiyWnO adresinden takip edilebilir.

Efe Demiral ile caza akustik dokunuşlar

Yeteneğini, ustalıkla kurguladığı parçalarla yansıtmasını çok iyi bilen, elektro-akustik üretimleriyle de müzik sahnemizde fark yaratan İstanbullu gitarist, besteci ve prodüktör Efe Demiral, 2009-2011 yılları arasında Nazım Hikmet Akademisi Müzik Bölümü'nde Erkan Oğur, Ayşe Tütüncü ve Murat Opus gibi önemli isimlerle Türk müziğinin yanı sıra gitar, kompozisyon ve armoni üzerine çalıştı. 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'ne kabul edilmesiyle yolu Selen Gülün, Tolga Tüzün ve Turgut Pöğün gibi isimlerle kesişti. Müziğinde elektronik ve akustik öğeleri gitarla birleştirdiği, türü bakımından Türkiye'nin ilk örneklerinden olan parçalarını, Ocak 2016'da yayımlanan ilk solo albümü 'Inside Out'ta dinleyicileriyle buluşturdu. Gitarist kimliğinin yanı sıra, prodüktör ve aranjör kimliğiyle de çalışmalarını sürdüren Demiral, Gözde Öney'in 2017'de yayımlanan albümü 'İki Gölge'de aranjörlük ve prodüktörlük görevlerini üstlendi. Bağımsız müzik sahnemizin yetenekli mi yetenekli isimleri Can Kazaz, Barıştık Mı - Barış Demirel, Cihan Mürtezaoğlu ve Simge Pınar'ın albüm ve sahne çalışmalarına katkıda bulundu. Bu yılın Ocak ayında, müzikal kimliğinin daha da olgunlaştığını gözler önüne seren, Eren Turgut, Mert Can Bilgin, Gunnar Halle, Tamer Temel, Deniz Özçelik, Berke Can Özcan gibi değerli müzisyenlerle çalıştığı ikinci albümü 'Uyku Pansiyon'u yayımladı. Efe Demiral'ın 28 Mart Perşembe akşamı Salon'da gerçekleştirilecek konserinin biletleri oturmalı (numarasız) 60 TL, ayakta 45 TL ve öğrenci 35 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. http://www.saloniksv.com/tr/efe-demiral?tarih=21:30/28/03/2019

İskandinavya'nın özgür havasını soluyabileceğiniz bir konserle Peter Sandberg Salon'da

İsveçli "multi-enstrümantalist", neo-klasik müzik bestecisi ve prodüktörü Peter Sandberg, İsveç'in muazzam ve huzur dolu doğasını ustalıkla müziğine yansıtıyor. Hislerini tüm açıklığıyla notalara dökmeyi başaran, neo-klasik müziği, zaman zaman cazı, kimi zaman ise elektronik altyapıları kendisine mesken ediniyor. Sandberg'in müziğinde başrolün sahibi piyano; gitarlar, yaylılar ve synthesizer'lar ise onunla omuz omuza ilerliyor. İki albümü 'Balm' ve 'Jane, Forever'la, özellikle de "Remove The Complexities" ve "Balm" gibi şarkılarla Spotify'da 150 milyondan fazla dinlenmiş durumda. Netflix, Volvo ve Tesla gibi dünya markalarının reklamları için hazırladığı müziklerle, televizyon ve reklamcılık sektöründe de ismini duyuran Sandberg için sırada, bu yıl içinde yayımlayacağı, albümle aynı adlı ilk teklisi ve ikinci tekli 'Deep'i dinleyicileriyle paylaştığı yeni albümü 'Motion' var. Peter Sandberg'in 29 Mart Cuma akşamı Salon'da gerçekleştirilecek konserinin biletleri oturmalı (masalı) 100 TL, ayakta 80 TL, öğrenci 65 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

http://www.saloniksv.com/tr/piyano-gunu-peter-sandberg?tarih=21:30/29/03/2019

Biletler satışta

Konserlerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. (İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.) Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Lale Kart sahipleri %25'e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart'ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 75 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon IKSV'de "Birlikte Güzel" desteğiyle çeşitli konserler de izleyicilerle buluşacak.

Salon etkinliklerinde Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Salon İKSV'de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca bu yıl Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda gerçekleşecek Salon İKSV konserlerinde, Garanti kredi kartları ile "tam bilet" kategorisinden 2 adet bilet satın alan ilk 100 kişiye %50 indirim uygulanacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

