Salon'da Bu Hafta Müzik Ve Tiyatro Birarada

Salon'un programında yer alan tüm sanatçıların şarkılarından oluşturulan çalma listesi, http://spoti.fi/2uiyWnO adresinden takip edilebilir.

Doğaçlama cazın üç virtüöz ismiÖnder Focan & Şallıel Bros Funkbook A la Turc ile Salon'da bir arada

Caz sahnesinin önemli figürlerinden gitarist Önder Focan ile saksafoncu kardeşler Anıl ve Batuhan Şallıel'in funk'ın enerjik kıyılarına demir attıkları caz temelli proje 'Funkbook' doğuşunun hemen ardından 2016 yılında bir albümle pekiştirildi. Projede Önder Focan besteleri, Anıl ve Batuhan Şallıel'in dinamik katkılarıyla yüksek dozda funky ve enerjik bir şekilde yorumladı. ABD, Fransa ve Almanya başta olmak üzere caza bakış açısını dünya çapında festivallere taşıyan; Benny Golson, Kurt Elling, Dianne Reeves ve Al Foster gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan Focan, aynı zamanda ülkemizde en fazla caz albümüne sahip müzisyenlerden. Şallıel Kardeşler ise, dünyaca ünlü davul virtüözü Dave Weckl ile aynı sahnenin tozunu yutmalarının haricinde, İtalyan caz gitaristi Nicola Conte ile Uluslararası Caz Günü kapsamında bir araya geldiler. Grupları Superband'le İstanbul'a funk, soul ve caz ekseninde renk katmaya devam ediyorlar. Önder Focan & Şallıel Bros Funkbook A la Turc cazın renkli yüzünü mekalısıyla paylaşmak üzere 19 Mart Salı akşamı bu defa Salon'a geliyor. Konserin biletleri oturmalı (masa) 70 TL, ayakta 50 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Nekropsi akıllara kazınacak bir progresif rock zirvesi için Salon'da

İstanbul müzik sahnesinin progresif rock rüya takımı Nekropsi, Jam Session konserleri kapsamında Salon'a geliyor. Cem Ömeroğlu (gitar/ses), Cevdet Erek (davul/ses), Gökhan Goralı (gitar/ses) ve Kerem Tüzün'den (bas gitar/ses) oluşan Nekropsi, progresif ve deneysel müziğin ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İlk albümleri "Mi Kubbesi"ni 1996 yılında, Ada Müzik etiketiyle yayımladılar. Mekanik ve doğaçlama ruhuyla kutsanmış, sürprizle dolu konserlerinde enstrüman hakimiyetleri ile dillere pelesenk performanslara imza attılar. Müzik sahnemizin en iyi ilk albümlerinden biri olan "Mi Kubbesi"ni, 2007'de Sayı 2 ve 2009'da 1998 albümleri izledi. 2013 ise, deyim yerindeyse Nekropsi'nin aylara bölündüğü yıl olarak kayıtlara geçti. Her ay yeni bir şarkıyı paylaştıkları "Aylık" albümü, 2013'te yayımlandı. 5 senelik Nekropsi'sizliğin ardından, 2018 yılı içerisinde Sekizler ve Ta Ta Du teklileri ile çalma listelerimizin kral dairesindeki yerlerini aldılar. Nadir gerçekleştirdikleri, biletleri ışık hızıyla tükenen, tadı damakta kalma garantili canlı performanslarını Jam Session konserleri kapsamında 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi Salon'a taşıyorlar. Konserin biletleri ayakta 60 TL, öğrenci 50 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Aşkın, gururun, fedakarlığın hikayesi Afife Salon sahnesinde

Türk sanat tarihine altın harflerle yazılmış büyük isim; sanatın, üretmenin, aşkın önüne engeller konulduğu zor yıllar. Acılarla dolu hayatında asaletle yaşadığı aşkın, gururun, fedakarlığın öyküsü. Cem Kenar'ın yazıp yönettiği,tek kişilik performansı ile başarılı oyuncu Aslı İktu'nun oynadığı Afife, A?fe Jale'nin hastane odasındaki yalnızlığını, sıkışmış hayallerini, direnişlerini, hatıralarını ve dayanılmaz ağrılarıyla ayakta kalmaya çalışan, can yakan hikayesini sahneye taşıyor. Afife, 25 Mart ve 22 Nisan akşamı iki özel oyunla aşka, tutkuya sıkı sıkıya sarılan tüm tiyatroseverleri Salon'da buluşmaya çağırıyor. Etkinliğin biletleri oturmalı (numarasız) 50 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Kaynak: Bültenler