Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 ekibi arasına girdi

Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası C2'yi 2. sırada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları, 24-26 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın Zelina kentinde düzenlendi.Şampiyonada, Rusya, İskoçya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlılar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak namağlup Rusya'nın ardından ikincilik madalyasını elde etti.Milliler bu sonuçla 2022 yılında düzenlenecek Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya katılma hakkı kazandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, her şeyden önce Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.Karakan, kadın hokeycilerin tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya yükselttiğini aktararak, şunları kaydetti:"Teknik ekibi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli takımlarımın tüm yurt dışı faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve büyüklüğünü bizlere gösteren, her zaman yanımızda olan elçilik çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Hırvatistan'da mücadele eden milli takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadılar. Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklanan ülke puanı sıralamasında son sırada yer almamıza rağmen bu takımları şampiyonada mağlup edip Türk hokeyi açısından tarihi bir başarı yakalayarak Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdik. Katıldığımız her şampiyonada bayrağımızı en üstte dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız."