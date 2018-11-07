Amasya
'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı başladı.
Amasya Kapalı Spor Salonu'nda 10 takım ile başlayan 1. etap 11 Kasım'a sürecek.
İlk gün oynanan maçlarda, Osmaniye
Gençlik, Selçuklu
Belediyesi'ni 5-3, Nizip
Belediyespor, Bolu
Belediyepor'u 4-3, Amasya Gençlik, Zonguldak
Demir Tenis
'i 6-1, Kahramanmaraş
Hokey, Boybeyi Spor'u 8-2, Gaziantep Polis
Gücü, Nizip Gençlik'i 6-2 mağlup etti.
Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, yaptığı açıklamada, Türkiye
'de hokey sporuna ve diğer sporlara destek olmak için son derece öz veriyle çalıştıklarını söyledi.
Kodek, bu şampiyona sonunda birinci olan takımın Türkiye'yi Avrupa
'da temsil edeceğine vurgu yaparak, "Bu tip organizasyonların 2 ayağı var, 2 etap şeklinde yapılıyor. Biz hem birinci etabı hem ikinci etabı ilimize aldık. Bu vesileyle 10 tane takımımız 5 gün boyunca 45 müsabaka yapacaklar. Burada çok heyecanlı maçlar oluyor. Ben bütün vatandaşlarımızı gelip bu maçları izlemeye davet ediyorum." dedi.
Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Antrenörü Yusuf Kasım da Amasya Spor Salonu'nun hokey oynamak için Türkiye'deki nadir salonlardan biri olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok güçlü takımlar var burada, güçlü takımlara karşı mücadele ediyoruz. Burada tabi bu işe iyi konsantre olan iyi organize olan takımlar da ipi göğüsleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.
Türkiye,Amasya
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:10