Salon hokeyi Suriyeli Lora’nın mutluluk kaynağı oldu

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye 'ye sığınan Suriyeli Lora İsa, yeni tanıştığı hokey sayesinde hayata daha bir umutla bakıyor.Suriye'nin Rakka kentinden 8 yıl önce ailesiyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen 12 yaşındaki İsa, Bilgi Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı ile tanıştı.Suriyeli kızın yeteneğini fark eden Bostancı, Lora'yı, Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneğine dahil etti.Kulübün lisanslı sporcusu olan Lora İsa, kaptanlık pazu bandını taktığı takımda sergilediği performansıyla göz dolduruyor.Hokeye gönül veren Lora, milli takıma seçilerek Türkiye adına şampiyonalara katılmayı hedefliyor.Lora İsa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce bitmesini ve kısa sürede uyum sağladığı takımında yeniden antrenmanlara başlamayı istiyor."Artık hiç bırakmam"Lora İsa, AA muhabirine, öğretmeni sayesinde tanıştığı salon hokeyini çok sevdiğini belirtti.Hokeyin hayatını değiştirdiğini aktaran İsa, "Hokeyle tanışmadan önce evde canım çok sıkılıyordu. Hokey oynamaya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla eğlenerek oynuyorum. Antrenman, maç yapıyoruz. Hocamız bize güzel şeyler öğretiyor. Ailem de hokey oynamam için bana destek veriyor. Takım kaptanıyım ve hokeyi çok sevdim, artık bırakmam." dedi.Lora İsa, başarısını önce Türkiye, ardından da Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak istediğini belirtti."Türkiye'deki uyumunu pozitif etkiledi"Suruç Hokey Kültür ve Araştırma Spor Kulübü Derneği Antrenörü Abit Bostancı da Lora'yı yaklaşık 4 ay önce kız hokey takımı oluşturmak için sporcu ararken beden eğitimi dersinde keşfettiğini dile getirdi.Lora'nın takıma kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:"Lora, okul müsabakaları yıldız grubunda hem takım kaptanı hem de as kadroda oynayan bir oyuncumuz. U-16 kulüp müsabakamız olacak. İnşallah orada da Lora ile devam edeceğiz. Başarılı ve yetenekli bir sporcumuzdur. Yetenekli sporcular hem sahanın içinde hem de sahanın dışında arkadaşlarıyla pozitif yönde uyum sağlıyor. Çocukların hepsi sınıf ve okul arkadaşları. Onlarla beraber aynı formayı giymeleri, beraber ter dökmeleri de başarı sağlamalarında büyük etkendir."Abit Bostancı, sporun Lora'nın sosyal hayatını olumlu etkilediğine de değinerek, "Lora, okulda önce sessiz ve sakin bir kızımızdı ama şu an müsabakalara giderek sosyal yönden de kendini geliştirmeye, başka arkadaşlarıyla iletişim kurmaya başladı. Sadece Suruç'un içindeki çocuklarla değil, mesela Konya'dan, Adıyaman'dan, Malatya'dan, Mersin'den arkadaş edinmeye başladı. Bu onun hem Türkiye'deki hem de okuldaki uyumunu pozitif yönde etkiledi. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi ve babası çok destek veriyor. Çocuklarıyla çok ilgililer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA