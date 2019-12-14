Haberler » Spor » Salon Okçuluk Türkiye Kupası - Spor

Salon Okçuluk Türkiye Kupası

2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın üçüncü gününde takım atışları yapıldı.

14.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:18Salon Okçuluk Türkiye Kupası
2019 Salon Okçuluk Kupası'nın üçüncü gününde takım atışları yapıldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Kulübünün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 177'si kadın, 460 sporcunun katıldığı kupanın üçüncü gününde takım atışları gerçekleştirildi.
Klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyespor, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu.
Makaralı yayda ise erkeklerde Demka Okçuluk, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun yeni uygulamasını Samsun'da hayata geçirdiklerini söyledi.
Türkiye'de ilk kez bir kulüp tarafından Türkiye Kupası düzenlendiğini belirten Topaloğlu, "Beklentimizin üzerinde sporcu ve antrenör turnuvaya katıldı. Federasyon olarak bu turnuvaları dünyada olduğu gibi kulüplerin yapmasını destekleyeceğiz. Ancak daha sonra sadece spor kulüplerinin bu organizasyonu yapmasını istiyoruz." diye konuştu.
Organizasyonda yarın ferdi atışlar yapılacak.

Türkiye Kupası, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:58 Maçın ardından - Spor
19:55 Son Dakika! Fatih Terim'den Nzonzi açıklaması! - Spor
19:50 Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
19:50 TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Spor
19:48 Bayern Münih, iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı - Spor
19:07 Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi! - Spor
18:41 Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı! - Spor
17:42 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik - Spor
17:22 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı - Spor
16:54 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
14.12.2019 19:59:55