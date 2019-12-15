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Salon Okçuluk Türkiye Kupası mücadelesi tamamlandı

Samsun'da düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi.

15.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:11
'da düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Kulübü'nün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 177'si kadın 460 sporcu katıldı.
Bireysel klasik yayda, erkeklerde Bilal Güneri, kadınlarda Fatma Buket Aycan, genç erkeklerde Efe Gürkan Maraş ve genç kızlarda Şevval Yakupoğlu birinci oldu.
Bireysel makaralı yayda, erkeklerde Eyvaz Çalışkan, kadınlarda Ayşe Bera Süzer, genç erkeklerde Batuhan Akçaoğlu ve genç kızlarda İpek Tomruk şampiyonluğu elde etti.
Klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyespor, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Makaralı yayda ise erkeklerde Demka Okçuluk, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.
Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdim edildi.
Salon Okçuluk Türkiye Kupası mücadelesi tamamlandı

Türkiye Kupası, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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