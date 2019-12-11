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Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da düzenlenecek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Samsun'da yarın başlayacak 2019 Samsun Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın bir kulüp tarafından bu kategoride düzenlenecek ilk organizasyon özelliğini taşıdığını söyledi.

11.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:48Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da düzenlenecek
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 'da yarın başlayacak 2019 Samsun Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın bir kulüp tarafından bu kategoride düzenlenecek ilk organizasyon özelliğini taşıdığını söyledi.
Ergin, AA muhabirine, Samsun Kuzey Okçuluk Kulübü ev sahipliğinde 2019 Samsun Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nın İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacağını belirtti.
Göktuğ Ergin, organizasyona 432 sporcunun başvurduğunu kaydederek, "Türkiye Okçuluk Federasyonu bu tür organizasyonlara kulüpler için izin verdi. Büyükler ve gençler kategorisinde düzenlenecek yarışma, Türk okçuluğunun gelişmesi ve yaygınlaşması için yararlı olacaktır. Biz de bu tür yarışları destekliyoruz. Bu yarışmalar sporcuya değer katacak, profesyonelleşmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Ergin, 15 Aralık Pazar günü sona erecek turnuvada ilk 3'e giren sporculara para ödülü verileceğini kaydetti.

Türkiye Kupası, Samsun, Spor

Kaynak: AA

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