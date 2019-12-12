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Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, Samsun'da başladı.

12.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:51
Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Kuzey Okçuluk Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Salon Okçuluk Türkiye Kupası, Samsun'da başladı.
Bir kulüp tarafından düzenlenen ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan turnuvaya 177 kadın, 283 erkek olmak üzere 460 sporcunun yanı sıra 60 antrenör katılıyor.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen kupanın ilk gününde sporcular, sıralama atışı yaptı.
Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Tunç Ese, federasyonun bu tür organizasyonlar için kulüplere izin verdiğini belirterek, turnuva sonucunda ilk üçe giren sporculara para ödülü verileceğini söyledi.
Yarın eleme atışlarıyla devam edecek turnuva, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.
Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da başladı

Türkiye Kupası, Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: AA


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