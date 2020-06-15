Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan ve açıldıktan sonra misafir kabul edilmeyen nikah salonları için yasak kalkınca, misafirler sosyal mesafe ve tedbirlere uygulanarak yerlerini aldı.

Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler
15.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:42
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan ve açıldıktan sonra misafir kabul edilmeyen nikah salonları için yasak kalkınca, misafirler sosyal mesafe ve tedbirlere uygulanarak yerlerini aldı. Kontenjan sebebiyle salona giremeyen vatandaşlar ise pencerelerden nikah takip etti.

Korona virüs salgını nedeniyle soysal hayatın her alanında kısıtlama getirildi. Düğün yapmak isteyenler ise bu fikri bir süreliğine askıya almak zorunda kaldı. Nikah salonlarında ise nikahlar bir süre ertelenirken tekrardan nikahların kıyılmaya başlamasına rağmen salonlara misafirlerin alınması yasaktı. Normalleşme sürecinin başlaması ile 15 Haziran itibariyle nikah salonlarına misafirler kabul edilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında nikah salonlarında belirli kontenjanda kişi alınıyor. Girişlerde dezenfektan kullanma ve termal ateş ölçerler ile ateşleri ölçülerek salonlara alınıyor. Kontenjan sebebiyle salona giremeyen misafirler ise pencerelerden nikahı izlemesi dikkatlerden kaçmadı. nikah törenine katılmak için Ankara'dan geldiğini belirten Yaşar Kaya, "Kimsenin olmadığı nikah tabi ki tuhaf olurdu. Bizde Ankara'dan katıldık eşimle geldik. Tabi sosyal mesafeyi koruyarak maskemizi çıkarmıyoruz. Herkes gördü ne kadar tehlikeli olduğunu ona göre davranıyor insanlarda zaten. Bir tek fotoğraf çekerken maskemizi çıkardık. Onun dışında maskelerimiz takılı bir şekilde nikaha katıldık. Belli bir sayı varmış zaten. Pencereden, içeriden çıkıp da devir daim şeklinde de oldu biraz. Yaşlılar genelde girmemeye çalıştı tehlikeden korunmak için. Bu şekilde alışmaya çalışıyoruz bizde sürece. Görüyorsunuz yandık maskenin içinde ama devam ediyoruz. Gençlerin de mutluluğu söz konusu" dedi.

"Yanımızda olduklarını hissettik"

Misafirlerin ve ailelerin nikaha katılmasıyla daha mutlu olduklarını belirten Alperen ve Hatice Merve Kahveci çifti, "Kendimizi daha iyi hissedemezdik. Yani ailelerimizi yanımız da olduğu için daha mutlu olduk. Kesinlikle yani aileyle daha güzel oluyor daha mutlu olduk. Yanımızda olduklarını hissettik. Daha kalabalık bir nikah görürüz inşallah" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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