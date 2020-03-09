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Salona seyirci alınırsa maça çıkmayacaklar

İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi San Pablo Burgos ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda maça çıkmayacağını açıkladı.

09.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:50
Salona seyirci alınırsa maça çıkmayacaklar

İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2'nci maçında yarın İspanyol ekibi San Pablo Burgos ile oynayacağı mücadeleye seyirci alınması durumunda maça çıkmayacağını açıkladı.

İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Koronavirüsün Burgos kentinde aniden yayıldığı haberlerinin üzerine hem kulüp hem de İtalya Basketbol Federasyonu olarak, karşılaşmayı seyircisiz oynamak istediğimizi belirttik. Takımın ve personelin sağlığını korumak için bu önlem alınmaz ve mücadeleye seyirci alınırsa maça çıkmadan şehirden ayrılacağız"İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı İspanyol ekibi San Pablo Burgos, 84-81 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İspanyol ekibi, bu maçı da kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Dinamo Sassari, basketbol, Spor
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