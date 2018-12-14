Salona Sığmayan Konferans

14 Aralık 2018 Cuma 14:21



14 Aralık 2018 Cuma 14:21

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutlu aile, mutlu çocuk' konulu konferans Manisalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Civar illerden de gelen vatandaşların Kültür Sitesi Lale Salonunu doldurmasıyla birlikte birçok vatandaş Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olduğu konferansı sonuna kadar ayakta dinlemek zorunda kalırken bazıları da sahneye oturarak konferansı takip etti.Şehzadeler Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen ve konuşmacı olarak Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın katıldığı 'Mutlu aile, mutlu çocuk' konferansı, Manisalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Manisa'nın yanı sıra çevre illerden de gelen vatandaşların salonu doldurması ile birlikte, Manisa'nın en büyük salonu olan Lale Salonu tıklım, tıklım doldu. Yaklaşık 3 saat süren konferansı izlemeye gelen vatandaşlar konferansı sonuna kadar büyük bir ilgiyle dinledi. Kapaklıkaya'nın zaman zaman kendi hayatından anlattığı hikayeler, salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.Manisalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların 'Mutlu aile, mutlu çocuk' konulu konferansa yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlediğimiz konferansımıza gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Salonda oturacak yerin dışında göründüğü gibi ayakta bekleyen ve sahne kenarlarını doldurmuş olan vatandaşlarımız var. Havaların biraz soğuk olması nedeni ile vatandaşlarımız acaba ilgi gösterir mi? diye zaman zaman tereddüt yaşamıştık. Ancak söz konusu ailemiz olunca, çocuklarımız olunca, söz konusu yüreklerimize dokunabilen Alişan Kapaklıkaya olunca Manisa'nın en büyük salonu doldu taştı. Gördüğümüz kadarıyla salonun dolu olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlarımız var. Bunun telafisi için en kısa zamanda Alişan hocamızı yeniden Manisa'ya davet ederek bir program daha düzenleyelim inşallah. Tekrardan böylesine yoğun katılım gösteren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.Konferansın sonunda Başkan Çelik, Kapaklıkaya'ya Manisa Mesir Macunu ve çeşitli ürünlerden oluşan sepet ve çiçek takdiminde bulunurken, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş'te Başkan Çelik'e eğitime vermiş olduğu destekler nedeni ile bir plaket takdiminde bulundu.Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen 'Mutlu aile, mutlu çocuk' konulu konferansa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Mustafa Ali Çimbil ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA