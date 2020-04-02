Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SALT Galata'dan "56. Kütüphane Haftası" özel bir seçki erişime açıldı

SALT Galata, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı bir seçkiyi online olarak erişime açtı.

02.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:40
SALT Galata'dan
SALT Galata , koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı bir seçkiyi online olarak erişime açtı.
"saltonline.org" sitesinden incelenebilecek seçki kapsamında Ben Lewis'in 2013 yapımı orijinal adı "Google and the World Brain" olan "Google ve Dünyanın Beyni" başlıklı belgesel, 3-17 Nisan tarihleri arasında SALT Online YouTube kanalından Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.
SALT Araştırma bünyesindeki "Mimarlık ve Tasarım" ve "Kent, Toplum ve Ekonomi" koleksiyonlarından derlenen, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye 'deki kütüphane yapılarının arşiv görselleri, SALT Online Flickr hesabından incelenebilecek.
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nün ilk kadın mezunlarından olan ve 15 Mart'ta hayatını kaybeden Harika Alpar Söylemezoğlu'nun SALT Araştırma'ya bağışladığı arşiv de erişime açılan seçki arasında yer aldı.
Harika-Kemali Söylemezoğlu arşivi, mimar çiftin eğitim hayatları ve mesleki projelerinden muhtelif görsel, yazışma, eskiz ve teknik çizimin yanı sıra seyahat fotoğrafları ve kişisel belgelerinden oluşuyor. Koleksiyonda, 1940'larda Türkiye'de mimarlık ve eğitimcilikle uğraşan ve Söylemezoğlu çiftinin dostu olan Paul Bonatz'a dair önemli bir belge grubu da bulunuyor.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin müdür yardımcılığı görevinde bulunan, aynı zamanda Resim ve Heykel Müzeleri Derneği yönetiminde ve İstanbul Sanat Müzesi Vakfı yönetim kurulunda yer alan sanatçı ve eğitimci Tomur Atagök'ün arşivi de okurlarla buluşuyor.
Arşiv, 1970'lerden bugüne sanat üretimlerine dair belgelerin yanı sıra Türkiye müze tarihi ve kadın sanatçılar üzerine çalışmaları da kapsıyor.
SALT Beyoğlu'nda geçen ocak ayında açılan "bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul" başlıklı sergisinin video ve filmleri de SALT Online'nın YouTube kanalından 14 Nisan'a kadar izlenebilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kütüphane Haftası, Türkiye, Galata, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SALT Galata'dan '56. Kütüphane Haftası' özel bir seçki erişime açıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:44: Oltu'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların yardımına koşuyor - Haber 16:43: Kaçak üretilen 8 bin maske ve kesilmiş kumaş ele geçirildi - Haber 16:43: Silivri D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu - Haber 16:43: Van'ın işlek caddelerine park yasağı getirildi - Haber 16:42: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol yapım çalışmaları başladı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler