Salur'un İçme Suyu Sondajı Devreye Alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların su konusunda sorun yaşamamaları için yürüttüğü sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu, mahallede açtığı sondaj kuyusuyla ortadan kaldırdı. Saniyede 6 litre verime sahip olan sondajın analiz sonuçlarının içime elverişli çıkmasıyla birlikte MASKİ ekipleri, suyu mahallenin içme suyu deposuna bağlamak için çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen terfi ve enerji nakil hattı döşeme çalışması ile mahallelinin su problemi çözüme kavuşturuldu.

Kaynak: Bültenler