Salvador Dali, Muratpaşa'da

Türkan Şoray
Kültür Merkezinde düzenlenen Salvador Dali
resim sergisi, Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
tarafından açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Salvador Dali resim sergisinin açılışı, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal
'ın katılımıyla yapıldı.
Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, bir sanat şehri kurulacak olsa bunun için en doğru yerin Antalya
olacağını ifade etti.
Dali'nin burçlar üzerine 1967'de yaptığı resimler ile fantastik edebiyatın başlangıcı sayılan Fransız yazar François Rabelais
'in 16'ncı yüzyılda yazdığı "Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel'in Olağanüstü Hayatları" kitabını konu edinen "Pantagruel" resimlerinden oluşan sergi, 6 Ocak 2019'a kadar açık kalacak.
Uysal,Muratpaşa,Salvador Dali
06 Aralık 2018 Perşembe 21:59