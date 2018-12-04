Salvador Dali'nin Resimleri Antalya'da

04 Aralık 2018 Salı 12:03



04 Aralık 2018 Salı 12:03

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği, "Muratpaşa'da Sanat Var" etkinliklerinde ikinci hafta, Salvador Dali'nin Zodyak/Pantagruel sergisiyle başlıyor.Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın açılacak olan, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, Salvador Dali'nin burçlar üzerine 1967'de yaptığı resimler ve fantastik edebiyatın başlangıcı sayılan Fransız hümanist, filozof, yazar François Rabelais'in 16'ncı yüzyılda yazmış olduğu, "Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel'in Olağanüstü Hayatları" kitabını konu edinen Pantagruel resimlerinden oluşuyor.Ücretsiz gezilebilecek sergi 6 Ocak'a kadar açık kalacak.