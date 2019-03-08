Şalvarlarını Giyip "Çelik-çomak" Oynuyorlar

Kaynak: AA

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin tarihi mekanlarından Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle meydanında toplanıp çocukluk dönemlerinden kalan "çelik çomak" oyunuyla nostaljiyi eğlence haline getiriyor.Çok sayıdaki kaya kilisesi ve mağaralarıyla Kapadokya'nın uzantısı olan vadi içindeki Soğanlı, anneden kıza geçen ve köylü kadınların geçim kaynağı haline gelen bez bebekleriyle biliniyor.Soğanlı Mahallesi'nin meydanındaki sergi alanında el emeği bez bebekleri yapan ve turistlere satan yöre kadınları, bebek yapımından vakit buldukça da çelik çomak oynayarak çocukluklarına dönüyor.Yaşları 35 ile 55 arasında değişen 14 kadın, şalvarlarını giyip tahtadan yaptıkları çelik ve çomaklarıyla kendi çocuklarının bile bilmediği bu oyunu neşe içinde oynuyor. Soba sacından, şişe kapağından yaptıkları yöresel kıyafetli bebeklerle evlerinin geçimini sağlayan kadınlar, oynadıkları oyunla da stres atıyor.Sebahat Arız (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde bez bebek yaparak vakit geçirdiklerini, canları sıkıldıkça da arkadaşlarıyla çelik çomak oynadıklarını anlattı.Yaptıkları bebekleri oluşturdukları havuz sistemiyle sattıklarını belirten Arız, "14 kadın birlikte bebek yapıyoruz. Haftada birkaç gün de canımız istedikçe çelik çomak oynuyoruz. Yazın turistler de denk geldi oyun oynamamıza. Onlar da bize katıldı." dedi.Naciye Ablak da (53) hareket olsun diye oyun oynadıklarını ifade ederek "Açıkçası stres atmak için oynuyoruz. Çocukluğumuzda da oynardık. Bizim çocukluğumuzda internet, bilgisayar yoktu. Çocukluğumuzda da dışarıda oynardık. Şimdiki çocukları dışarı çıkaramıyoruz. Ellerinde telefon, tablet var. Bu oyunu çocuklarımız bile bilmez zaten." diye konuştu.Bez bebek yaparak çocuklarının harçlıklarını sağladığını dile getiren Cemile Ablak ise "Canımız sıkıldıkça oynuyoruz. Tahtaları keserek çeliklerimizi yapıyoruz. Ne kadar çok kişi olursa o kadar zevkli oluyor. Sayı az olunca çabuk sıra dönüyor. Oyunda en iyimiz de var en kötümüz de." dedi.Ayşe Ablak (50) ise hem bebek yapıp hem çelik çomak oynadıklarını ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini anlattı.Meryem Karataş ise küçüklüğünden bu yana bez bebek yaptığını söyledi. Karataş, "Çelik oyununu çocukluğumuzdan beri oynarız. Oyunu oynarken neşeleniyoruz, eğleniyoruz, stres atıyoruz. Bazen gelen turistlerin de ilgisini çekiyoruz. Onların da bize katıldığı oluyor." ifadelerini kullandı.Annesi çelik çomak oynayan lise öğrencisi Sevcan Ablak, annesiyle arkadaşlarının yörede girişimcilikleriyle tanındığını ve bununla gurur duyduğunu aktardı. Çelik çomak oyununu da annesinin sayesinde öğrendiğini ve kendisinin de oynadığını kaydeden Ablak, "Bize bir şey öğretiyorlar, bu oyunu da gelecek nesillere aktarıyorlar." dedi.