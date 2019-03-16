Şalvarlı Kadınlar Hayatlarında İlk Kez Spor Yaptı

Kaynak: İHA

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 'Koşabiliyorken Koş' projesine şalvarları ile katıldı. Yaşlı teyzelerin şalvarla yaptığı spor etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Antrenör eşliğinde 30 dakika boyunca spor yapan şalvarlı teyzeler daha sonra koşu yarışı yaptı. Yarışmada dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. Başdere köyünde yaşayan kadınlardan bazıları hayatlarında ilk kez spor yaptıklarını ifade ederken bundan sonra da spor yapmak istediklerini söyledi. Köyde kadınların spor yaptığını gören ilkokul öğrencisi ise "Biz de spora katıldık, çok eğlendik" derken, Keriman İzmir ise, "49 yaşındayım bu yaşıma kadar spor yapmadım. Bugüne kadar daha hiç spor yapmamıştık. Bugün Başderemizde spor yaptık. 'Koşabiliyorken Koş' projesi bizi çok memnun etti. Herkese bunun devamını bekliyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Duygu Kannıcı da "Hayatlarında ilk kez spor yapan teyzelerimiz vardı. Burada teyzelerimiz ile birlikte spor yapmak çok eğlenceliydi" dedi. Kannıcı, "Gençlik Spor'da antrenörüm. Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında il ve ilçelerde olmak üzere bugün Ürgüp ilçesinin Başdere köyündeyiz. Projeye destek veriyoruz. Bugün şalvarlı 40 teyzemizle spor yaptık. Hayatlarında ilk kez spor yapan teyzelerimiz vardı. Çok mutlu ayrıldılar bu projeyi çok desteklediklerini söylediler. Koşabiliyorken koş" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR