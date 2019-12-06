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"Şalvarlı ressam"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meryem Düzgün Kaya'nın resim yapma detayları Meryem Düzgün Kaya ile röportaj Meryem Düzgün Kaya'nın bahçede kahvaltı sofrası hazırlaması - Belden aşağısı tutmayan İzmirli Meryem Düzgün Kaya (56), şalvarı, yemenisi, fırçasıyla bir köy evinde sanat yaşamını sürdürüyorFırçasıyla...

06.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:15
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Meryem Düzgün Kaya'nın resim yapma detayları
Meryem Düzgün Kaya ile röportaj
Meryem Düzgün Kaya'nın bahçede kahvaltı sofrası hazırlaması - Belden aşağısı tutmayan İzmirli Meryem Düzgün Kaya (56), şalvarı, yemenisi, fırçasıyla bir köy evinde sanat yaşamını sürdürüyor
Fırçasıyla "yılın sanatçısı", "yılın yeteneği" gibi ödülleri kazanan, ödül törenlerine de tekerlekli sandalye ve yöresel kıyafetiyle katılan Kaya, "şalvarlı ressam" olarak anılıyor
Henüz 3,5 yaşındayken çocuk felci geçirerek ortopedik engelli olan, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ve çok istemesine rağmen ilkokuldan sonra eğitimini sürdüremeyen Düzgünkaya'nın hayatı, 8 yıl önce mahallelerine gelen bir ressamın verdiği dersle değişti.
Kısa süreli eğitimde resimdeki yeteneğini keşfeden Düzgünkaya, daha sonra doğal yaşamı anlatan tablolar yapmaya başladı.
Yöresel giyimi nedeniyle "şalvarlı ressam" olarak anılan Meryem Düzgünkaya, 45 yaşından sonra 3 sergi açtı, tablolarını da Almanya, Norveç gibi Avrupa ülkelerindeki sanatseverlere gönderdi.
Sanat eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler alan Düzgünkaya, ulusal bir sanat atölyesi ve yerel yönetim iş birliği ile düzenlenen organizasyon kapsamında "yılın sanatçısı" ödülünü de kazandı.

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Kaynak: AA

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: "Şalvarlı ressam"


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