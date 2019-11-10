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Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve çemberleriyle çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kız futbol takımı Şalvarspor'un oyuncuları, üniversiteli kızlarla yaptıkları maça şalvar ve başlarındaki çemberlerle çıktı.

10.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:14Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve çemberleriyle çıktı
'nin ilçesinde kız futbol takımı Şalvarspor'un oyuncuları, üniversiteli kızlarla yaptıkları maça şalvar ve başlarındaki çemberlerle çıktı.
Ayvacık Belediyesinin iş birliğiyle, Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda, Yukarıköy kız futbol takımı Şalvarspor ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kız Takımı arasında maç düzenlendi.
Belediye Başkanı Mesut Bayram, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.
Kadınların her kulvarda yer aldığını belirten Bayram, "Kızlarımız, nasıl tarlalarda çalışıyorsa 'Yeşil sahalarda da top koşturabiliriz.' diyor. 'Futboldan da anlarız.' mantığıyla yaklaşıyorlar. Bugün de ÇOMÜ'daki öğrencilerimizle, Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'ün, Yörük köyümüzün kızlarıyla bunu ispat etmek için buradayız. Taraftarlar da bekliyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve başlarındaki çemberlerle çıktı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma, 2-2 sonuçlandı.
Maça, Ayvacıklı futbolseverler de ilgi gösterdi.

Çanakkale, Ayvacık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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