Salvini: Merkel ve Macron ile vergileri görüşmeye hazırım

– İtalya
başbakan Yardımcısı ve Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Matteo Salvini
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile "vergileri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği
(AB
) yasalarını" görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Salvini, yürürlükteki AB kuralları ile vergi yükünü azaltmanın mümkün olmadığını ve Roma
'nın "aşırıya kaçarak borç faizlerini artırmak istemediğini" belirtti.
İtalya'da iktidarda olan koalisyon ile ilgili konuşan Salvini, hükümette bir görev değişikliğine gidilmesini istemediğini ancak 5 Yıldız Hareketi partisinden Luigi di Maio'dan "daha kuvvetli bir işbirliği" beklediğini söyledi.
Kuzey Ligi ve 5 Yıldız Hareketi partileri arasında, Di Maio'nun koalisyonu ortağı olan Kuzey Ligi partisini, bir yolsuzluk skandalıyla hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etmesiyle, gerginlik hakim.
- İstanbul
Matteo Salvini
, Avrupa Birliği
, Angela Merkel
, Ekonomi
Kaynak: DHA