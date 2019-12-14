Salvini'ye karşı 100 bin "sardalya" Roma'da sokakta

İtalya'da aşırı sağcı lider Matteo Salvini'ye karşı bir ay önce başlayan "sardalyalar" hareketi bugün Roma'da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir gösteri düzenledi.

Eski başbakan yardımcısı Lig lideri Salvini ve onda vücut bulan sağ popülizme, siyasette nefret söylemine karşı ilk sardalyalar gösterisi 14 Kasım'da Bologna'da yapılmıştı. Bir ay içinde tüm ülkeye yayılan "sardalyalar", bugüne kadarki en büyük gösterilerini ise bugün öğleden sonra Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda yaptı.

Devlet kanalı Rai'ye göre Roma'daki gösteriye en az 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Gösteride, siyasi parti bayrakları, simgeleri ya da sloganları yerine sardalya figürleri taşındı, direniş hareketiyle özdeşleşen "Bella Ciao" şarkısı ve İtalya milli marşı söylendi. Yapılan konuşmalar ve taşınan dövizlerle faşizmle, ırkçılıkla mücadele mesajları verildi. Salvini'nin iktidardayken yürürlüğe soktuğu göçmen karşıtı yasaların iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Gösteriye, faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de katıldı. Anpi Başkanı Carla Nespolo yaptığı konuşmada sardalyalara "Partizanlar yanınızda. İtalyan anayasası antifaşisttir" diye seslendi.

Bologna'daki ilk gösteriyi organize eden ve sardalyalar hareketinin fiili lideri haline gelen 4 arkadaştan Mattia Santori, Roma gösterisi öncesinde dün düzenlediği basın toplantısında "Biz hoşgörüsüzlüğe, sağ popülizme, milliyetçiliğe karşıyız, hükümete ya da muhalefete değil. Bir politika yapma ve iletişim kurma şekline karşıyız" dedi. Santori, amaçlarını politikadaki nefret söylemine karşı bir "antikor görevi" görmek olarak açıkladı.

Sardalyalar ilk olarak, Salvini'nin Emilia-Romagna bölgesinde Ocak ayında yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında geçen ay gittiği Bologna kentinde ortaya çıkmıştı. Meydanları tıka basa doldurma amacı taşıdıkları için kendilerine "sardalyalar" adını veren hareket, aradan geçen bir ayda ülke genelinde on binlerce kişinin katıldığı çok sayıda gösteri düzenledi. Sardalyalar hareketi, ülke genelinden temsilcilerin katılımıyla yarın bir toplantı yaparak gelecek için strateji belirlemeyi planlıyor.