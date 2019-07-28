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Salyangoz avlamak isteyen balıkçı boğuldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde salyangoz avcılığı yapan balıkçı boğuldu.

28.07.2019 19:50 Salyangoz avlamak isteyen balıkçı boğuldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde salyangoz avcılığı yapan balıkçı boğuldu.
Alınan bilgiye göre, salyangoz avcılığı için kayıkla Ordu'dan Bulancak ilçesi açıklarına gelen Muammer Memişoğlu (62) suya girdi.
Bilincini kaybeden Memişoğlu, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Memişoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memişoğlu'nun şeker hastası olduğu belirtildi.

Bulancak, Giresun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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