Haberler » Güncel » Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Haber

Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde doğadan toplanarak tesislerde işlenen salyangozların Avrupa ülkelerine ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor.

18.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:09
'ın ilçesinde doğadan toplanarak tesislerde işlenen salyangozların ülkelerine ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi elde ediliyor.
Yenidoğan Mahallesi'nde Hisar Doğa Ürünleri şirketi tarafından kurulan salyangoz, kurbağa ve mantar işleme tesisi, başta ilçe olmak üzere Aydın bölgesi ekonomisine can veriyor.
Sonbahar yağmurları sonrası çıkan salyangozları vatandaşlardan kilosu 6-7 liradan alan firma, bu ürün yaklaşık 200 kadının çalıştığı tesiste temizlenip pişirildikten sonra paketlenerek Fransa, İtalya, Macaristan ve İsviçre'ye ihraç ediyor.
Yıllık bin ton kapasitesi olan fabrikada yaklaşık 300 ile 400 ton arasında salyangoz işleniyor. Salyangoz ihracatıyla kent ekonomisine yılda 2 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor. Yılın 6 aylık bölümünde salyangoz işleyen tesis, diğer aylarda da mantar ve kurbağa bacağı üretimi yapıyor.
Hisar Doğa Ürünleri A.Ş Üretim ve İhracat Sorumlusu Feray Anık, gazetecilere açıklamasında, 40 senelik bir şirket olduklarını, dış pazarlarda talep gören ürünlere odaklı faaliyet gösterdiklerini ifade etti.
Köylerden tedarik ettikleri ham maddeleri tesiste işleyip ihracat yaptıklarını anlatan Anık, "Salyangozda ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki sezon var. Yağmurlu havalarda üreticilerin topladığı salyangozları ihracata yönlendiriyoruz." dedi.
Firma sahibi Sedat Yasa da Türkiye'nin salyangoz ihracatının önemli bölümünü yaptıklarını, köyden kente göç nedeniyle salyangoz toplayan köylü sayısının azaldığını, bunun ihracatta da düşüşe neden olduğunu kaydetti.
Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor

Avrupa, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55 Bursa kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi - Haber
19:54 Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Haber
19:52 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Haber
19:52 Banka müdürünün "milyonluk zimmet" iddiası - Haber
19:48 Gümüşhane'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:56:21