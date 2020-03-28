Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salyut 7 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Salyut 7 filmi hakkında Salyut 7 konusu, Salyut 7 özeti ve Salyut 7 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Salyut 7 filminin detayları…

28.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:34
Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti!

Salyut 7 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Salyut 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Salyut 7 konusu nedir, Salyut 7 oyuncuları kimler ve Salyut 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALYUT 7 FİLMİNİN ÖZETİ

Salyut 7, Klim Shipenko'nun yönettiği 2017 Rus tarihi drama filmidir. Hikaye, Sovyet Salyut programının bir parçası olan 1985'teki Soyuz T-13 misyonuna dayanıyor; tarihte ilk kez 'ölü' bir uzay istasyonu ile kenetlendi ve tekrar hizmete girdi. 12 Ekim 2017'de yayınlandı.

SALYUT 7 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihi: 12 Ekim 2017 ( Rusya )

Yönetmen: Klim Shipenko

OYUNCULARI

Lyubov Aksyonova

Vladimir Vdovichenkov

Pavel Derevyanko

Nikita Panfilov

Mariya Mironova

Igor Ugolnikov

Etiketler: Rusya, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

İlgili Haberler

Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları ve Hababam Sınıfı Merhaba özeti!Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları ve Hababam Sınıfı Merhaba özeti!
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti!Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti!
Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:17: Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu nereli, kaç yaşında? - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:42: Serdar Savaş kimdir? Dr. Serdar Savaş nereli ve ne iş yapıyor? Dr. Serdar Savaş'ın hayatı ve biyografisi! Serdar Savaş'ın aldığı görevler neler? - Haberler 10:39: Ventilatör cihazı nedir? Ventilatör nedir, ne işe yarar? - Haberler 10:37: Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti! - Haberler 10:37: Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti! - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler