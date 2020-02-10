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Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezzah bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Meydana gelen patlama sonucu araç alev alev yanarken, 1 kişi yaralandı.

10.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:38

'nin başkenti 'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mazzeh bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu araç alev alev yanarken, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Öte yandan, MSB, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, 3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

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Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı

Suriye, Şam, Dünya


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