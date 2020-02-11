Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!

Siyaset gündeminin sıcak konusu haline gelen Şam , siyasi liderlerin gündemi haline gelirken vatandaşların da merak konusu haline geldi. Peki Şam nerededir? Şam Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Şam haritası ve Şam konumu gibi merak edilen detayları inceliyoruz.

ŞAM NEREDE?

Suriye 'nin başkentidir. Şam, dünya tarihi boyunca, hiç aralıksız en uzun süre kullanılan şehir olarak anılır.

Şam rakımı: 600 m

Şam yüzölçümü: 573 km2

Şam nüfusu: 3.410.000

ŞAM KONUMU

Şam, Hatay arası mesafe: 409 km,

Şam, Beyrut arası mesafe: 112 km

Şam, Kudüs arası mesafe: 327 km

Şam, Humus arası mesafe: 166 km

Şam, Halep arası mesafe: 361 km

Şam, Gaziantep arası mesafe: 479 km

Şam Harita

ŞAM HAKKINDA

Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının Şam'ın kuzeyindeki Kasiyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır. En bilinen tarihi mekanlardan biri Emevi Camii'dir. Ayrıca, bazı müslümanlar arasında ahir zamanda Mehdi'nin ve İsa'nın bu camiye ineceği inancı vardır. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi ele geçirmesiyle oluşturulan Şam vilayetinin merkezi haline gelen Şam kenti, hac yolu üzerindeki toplanma noktası olması nedeniyle de ticari yönden önemini korumuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde İngiliz işgaline giren kent Sykes-Picot Anlaşması uyarınca 1920'de Fransa'ya bırakılmış olup, Fransız sömürgeliği yıllarında çok sayıda tahribata ve yağmalamaya uğramıştır. 1946 yılındaki ayaklanmayla Fransız sömürgesi olmaktan kurtulmuş ve Suriye'nin başkenti olmuştur. Bugün hala devam etmekte olan Suriye İç Savaşı'nda büyük hasar alan şehir, tarihi dokusunu kaybetme ihtimali ile yüz yüzedir.

Emeviler, devrinde dünyanın kültür ve medeniyet merkezi olması sebebi ile mimari yapısı bir hayli gelişkindi, kent mimarisinde Arap, Yunan ve Roma etkileri görülürdü. Dünyadaki ilk modern park örnekleri burada görülmüştür ve buradan ispanyaya ve oradan Avrupa'nın tamamına taşınmıştır. Fakat uğradığı Moğol saldırılarından dolayı çoğu eserini kaybetmiştir.

Osmanlılar, şehri ele geçirdikten sonra buraya pek çok tarihi bina kazandırmışlardır. Ve şehrin en güzel yapıtlarından biri olan tren garını Osmanlılar yapmıştır.

Modern Şam, 2000'li yıllarda aşırı gelişme gösteren Şam şu anda iki bölümden oluşmaktadır: Yeni Şam ve Eski Şam. Eski Şam şehir merkezinde tarihi yapıların olduğu klasik kesimdir. Yeni Şam ise merkezin etrafını saran yer yer merkeze biraz uzak modern yapıda binalar ve şehir düzenlemesine sahip yerlerdir.

Surları ve kapıları

Stratejik bir konuma sahip olan Şam, dünyanın dört bir yanından gelen tüccarları cezbederdi. Şehir Suriye cenneti olarak biliniyordu. Tahkimatlar şehrin önemi ile uyumluydu. Şehrin ana kısmı 11 m (36 ft) büyük bir duvarla çevriliydi. Müstahkem şehir yaklaşık 1.500 m (4.900 ft) uzunluğunda ve 800 m (2.600 ft) genişliğindeydİ.

Surların altı kapısı vardır:

• Doğu Kapısı (Bab Şarki)

• Thomas Kapısı (Bab Touma)

• Jabiya Kapısı (Bab al-Jabiya)

• Cennet Kapısı (Bab al-Faradis)

• Keisan Kapısı (Bab Kisan)

• Küçük Kapı (Bab al-Saghir)

Barada Nehri Şam'ın kuzey duvarı boyunca aksa da, savunma açısından çok sığdır.

Türbeler

Şam'da ve Suriye genelinde İslam ve diğer dinlerde önemli olan kişilerin türbesi yer almaktadır. Örneğin Bilal Habeşi, Yahya Peygamber, Selahattin Eyyubi ve ilk Türk askeri hava şehitlerin mezarlıkları, Hüseyin bin Ali'nin türbesi ve Muhammed bin Abdullah'ın eşlerinden ve ehlinden gelen İslamiyette önem sahibi kişilerin türbesi yine buradadır.