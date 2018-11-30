Şerbetli tatlı severler için şam tatlısı tarifi paylaşıyoruz. Ağızda dağılan yapısı ve içerisinde bulunan bol irmiği ile lezzetine doyamayacağınız muhteşem şerbetli tatlı olan şam tatlısı size farklı bir lezzet sunacaktır. Görünümü kadar kendide bir o kadar güzel olan şam tatlısını hiç böyle yemedim diyorsanız kolları sıvayıp mutfağa geçebilirsiniz. Peki, şam tatlısı nasıl yapılır? İşte şam tatlısı tarifi...Malzemeler;-1 su bardağı şeker-1 su bardağı yoğurt-1 su bardağı un-2,5 su bardağı irmik-1 çay bardağı sıvı yağ-1 paket vanilya-1 çay kaşığı tepeleme karbonat-1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstıkŞerbeti:-2,5 su bardağı şeker-2,5 su bardağı su-1 dilim limonHazırlanışı:-Bir kapta şeker, yoğurt ve sıvıyağ pürüzsüz kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.-Daha sonra irmik, karbonat, vanilya eklenip tekrar çırpın.-Un kontrollü şekilde ilave edilip çırpılır.-Yağlanmış kare borcama hazırlanan harç dökülür.-2' ye ayrılmış fıstıklar da üzerine düzenli bir şekilde dizilir.-Önceden ısıtılmış 180 'C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.-Şerbeti için şeker, su küçük bir tencerede kaynatılır.-Kaynadıktan sonra içine limon eklenip 1-2 dk daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.-Tatlı fırından alındıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için beklenir.-5 dakika kadar sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayrılır.-Ilık şerbet tatlının üzerine gezdirilir. Şerbeti çekmesi için üzerine büyük bir tepsi kapatılıp 1-2 saat bekletilir.Afiyet olsun.