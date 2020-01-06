SAMADER Yıldızlar Çocuk Kulübü açıldı

Bünyelerinde kurdukları "Yıldızlar Çocuk Kulübü" ve projeleri hakkında bilgi veren Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SAMADER) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Kolçak; "Çocuk Kulübümüzün kuruluş amacı; Sürdürülebilir olta balıkçılığı ve doğal hayatın korunması. Gelecek nesle aktarılması odaklı bir organizasyondur. 4 yıldır çeşitli okullardan öğrencilere seminerler vererek, sahada aktif ve pratik uygulamalı organizasyonlar düzenliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı ile birlikte engelliarkadaşlarımızla birlikte inanılmaz keyifli bir organizasyon gerçekleştirdik. İnşallah bu organizasyonlarımız artarak devam edecek. Çocuklarımıza tüm doğayı koruyarak kullanmayı ve sevmeyi aşılamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza daha çok önem vereceğiz" şeklinde konuştu. SAMADER Çocuk Kulübü, İleriki tarihlerde çok keyifli sürprizorganizasyonların olacağını da müjdeledi.