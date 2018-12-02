Saman Balyaları 6 Saatte Söndürülebildi

02 Aralık 2018 Pazar 12:11



02 Aralık 2018 Pazar 12:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikteki saman balyaları alev alev yandı. Yangın 6 saatte söndürülebildi. Olay, Gebze'nin Ovacı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezayi C. isimli bir vatandaşa ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık bin adet saman balyasının bulunduğu alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan ve yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)