24.06.2019 15:52
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Saman balyaları alev alev yandı

Saman balyaları alev alev yandıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Saman balyaları alev alev yandı
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan köye sıçraması vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesine bağlı Katarlı köyü yakınlarında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının köye sıçraması üzerine vatandaşlar korkuya kapıldı.
itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Saman balyaları alev alev yandı
Kaynak: İHA
Mardin , Kızıltepe , 3. Sayfa

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