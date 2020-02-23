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Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

23.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:33Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti

AYDIN'ın ilçesinin kırsal Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. , Ergin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Hamidiye, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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