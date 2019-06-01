01.06.2019 17:54
Haberler» Güncel » Haber

Saman balyaları tarla yaktı

Saman balyaları tarla yaktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü. 
Orhangazi- İznik Karayolu Torsu Tesisleri yakınındaki tarla içinde bulunan saman balyalarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otlar ve ot balyalarını tutuşturmasıyla hızla büyüdü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.


- Orhangazibursa
Kaynak: DHA
İznik, Orhangazi, Güncel