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Saman balyaların altında kalan muhtar öldü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

23.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:27Saman balyaların altında kalan muhtar öldü
AYDIN (İHA) – 'ın ilçesinde, saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hamidiye Mahalle Muhtarı Özkan Ergin (55), hayvan ahırında istifli bulunan saman balyası indirdiği sırada devrilen balyaların altına kaldı. İhbar üzerine mahalle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çevredeki mahalle sakinleri tarafından saman balyaların altından çıkartılan Özkan Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Hamidiye, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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