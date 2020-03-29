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Saman balyalarında Burdur'a gelen engerek, Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA'dan saman balyaları içinde Burdur'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa'ya götürülerek doğaya bırakıldı.

29.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:37
Saman balyalarında Burdur'a gelen engerek, Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA'dan saman balyaları içinde Burdur 'a geldiği belirlenen 'koca engerek' türü yılan, tekrar Şanlıurfa 'ya götürülerek doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden DKMP ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ayrıca yılanın 'koca engerek' türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonucunda koca engerek türü yılan, doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı. Burdur'dan Şanlıurfa'ya getirilen yılan, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Burdur, Güncel

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