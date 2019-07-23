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Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı

Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

23.07.2019 18:08 Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.

Olay Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Akgünay kontrolündeki 54 TL 259 plakalı saman balyası yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan kamyonu yol kenarına çeken sürücü Akgünay, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 450 saman balyasının yandığı yangında kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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