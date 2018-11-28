Saman Balyasından Tatil Evi Yaptılar

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

AYDIN'ın Germencik ilçesine yerleşen Avustralyalı Jason Noble (48) ve Türk eşi Sirem Noble'nin (48), Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otelden esinlenerek yaptıkları tatil evleri ilgi çekiyor. Her biri 100 metrekare alana yapılan evlerin günlük ücretinin 35 euro olduğu belirtildi.İngiltere'de tanışarak birbirine aşık olan ve 1999 yılında evlenen Avustralyalı Jason Noble ile eşi Sirem Noble, 3 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Aydın'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde 10 dönüm arazi satın alan çift, buraya Avrupa'da gördükleri saman balyalı butik otellerden esinlenerek tatil evleri yapmaya karar verdi. Her biri 100 metrekare alana, ahşap malzeme ve saman balyalarından yapılan 3 ev hizmete girdi. Dördüncü evin yapımı sürerken, bir evin maliyetinin 100 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Butik evin günlük kiralama bedelinin ise 35 euro olduğu kaydedildi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip, İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gittiğinde eşiyle tanışıp evlendiğini belirten Sirem Noble, "Yurda dönme kararı aldık. Değişik bölgelerde yer aradık. Birçok turistik yere yakın olan Germencik'e yerleşmeye karar verdik. 2015 yılında arazimizi aldıktan sonra ilk binamızı yaptık. Daha sonra da diğer binaları tamamladık. Bu saman balyalı evi yapmaktaki amacımız şudur; Beton ve tuğla binaların sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Doğal bir şey yapalım istedik. Tamamen ahşap ve saman balyasından sağlığa çok faydalı birer bina yaptık" dedi.Eşini çok sevdiğini belirten Jason Noble de, "Avustralya ve Türkiye'de çok iyi bir hava var. Türkiye çok güzel, insanları ve arkadaşlığı güzel. Yemekleri ve havası çok güzel. Ben burada çok mutluyum. 15 yıl İngiltere'de yaşadım. Oraya çok yağmur yağıyordu, yeter, dedim. Buraya yerleştik" diye konuştu.- Aydın