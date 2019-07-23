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Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesindeki saman deposunda yangın çıktı.

23.07.2019 23:02
Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesindeki saman deposunda yangın çıktı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte, saman deposunun çatısında yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım samanları tutuşturdu.
Çiftlik sahibi Mehmet Yalçıner'in ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saman balyalarını söndürmek için çalışma başlattı.
Bu sırada büyükbaş hayvanlar da yangından etkilenmemeleri için çiftlikten çıkartıldı. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle söndürdü.
Çiftlik sahibi Yalçıner, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.
Yalçıner, yangında 120 bin lira değerindeki 6 bin saman balyası ile yem çuvallarının yandığını dile getirdi. Saman deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Çiftlik, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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