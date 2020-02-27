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Saman fiyatları arttı, besici zor durumda kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde çetin geçen kış şartlarında saman fiyatlarının her geçen gün yükselmesi dağ köylerinde hayvancılık yapan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32Saman fiyatları arttı, besici zor durumda kaldı
'ın ilçesinde çetin geçen kış şartlarında saman fiyatlarının her geçen gün yükselmesi dağ köylerinde hayvancılık yapan vatandaşları kara kara düşündürüyor. Samanın kilosunun 2 liraya çıktığını belirten çiftçiler, artık hayvancılık yapamaz duruma geldiklerini belirterek, yetkililerden sorunun çözümü için yardım bekliyor.

Sason'a bağlı Örenağıl köyü Kayadibi mezrasında besicilik yaparak aile geçimini sağlayan Ercan Algan, kış ayının çok zorlu geçtiğini söyledi. Kış aylarının çetin geçmesi sonrası saman fiyatlarının da arttığını kaydeden Algan, artık hayvan besleyemez duruma geldiklerini ifade etti. Samanın kilosunun 2 lira olduğunu vurgulayan Algan, "Saman alamıyoruz, paramız yok, işimiz yok. Hayvancılık ölmüş. Devletimizden destek bekliyoruz, yollarımız kapalı, alım gücümüz yok. Hayvanlarımızın yemi bitti, hayvan para etmiyor. Samanın kilosu 2 lira, bir ton saman 2 bin liraya çıktı. Bir hayvan 200 liraya düştü. Saman alabilsek bile köy yollarımız kapalı olduğu için köye getiremiyoruz. Artık hayvanlarımıza sadece az bir kuru ot atıp tekrar ahıra koyuyoruz. Kendi ihtiyacımıza göre hayvan besliyoruz. Devletten tek dileğimiz bu köy yollarımızın açılması ve bize destek vermesidir" dedi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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