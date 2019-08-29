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Saman hırsızlıklarına karşı çiftçilere uyarı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilere saman hırsızlarına karşı uyarıda bulunuldu.

29.08.2019 19:00 Saman hırsızlıklarına karşı çiftçilere uyarı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçilere saman hırsızlarına karşı uyarıda bulunuldu.
Hasat mevsiminin yaşandığı dönemde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tarla sahiplerine samanlarını ve saman balyalarını kısa süre içinde tarladan toplamaları uyarısı yaptı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, geçen yıl ilçede araziden saman hırsızlığının yaşandığını söyledi.
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de ilçe genelinde geçmiş yıllarda saman hırsızlıklarının yaşandığını ifade ederek, bu nedenle vatandaşların kısa süre içinde tarlalarındaki saman saplarını toplamalarının önemine işaret etti.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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