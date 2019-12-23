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Saman pazarının "Asiye Ablası"

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaptığı ızgaraları ve demlediği çayı satan 40 yaşındaki Asiye Göçmen, kurduğu çadırda aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.

23.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:38 Saman pazarının
'nın ilçesinde yaptığı ızgaraları ve demlediği çayı satan 40 yaşındaki Asiye Göçmen, kurduğu çadırda aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.
Haftanın 7 günü kurulan saman pazarında çadırdan yapılan derme çatma iş yerini 5 yıldır işleten Asiye Göçmen, çocuklarını okula gönderdikten sonra geldiği ekmek teknesinde, hazırladığı çay ve ızgaraları, saman satmak ve almak için gelen vatandaşlara satıyor.
Pazarın "Asiye Ablası", çocuklarını okutarak meslek sahibi yapabilmenin umuduyla her gün büyük bir heyecanla ekmek teknesini açıyor.
Asiye Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin hayvan pazarında aynı şekilde çay ve ızgara çeşitleri satmak için tezgah açtığını kendisinin de aile bütçesine destek için saman pazarında tezgah açtığını söyledi.
Tek bir kişinin çalışmasıyla geçimin zorlaştığını anlatan Göçmen, eli ayağı tuttuğu sürece de hem eşine destek olacağını hem de çocuklarını okutmak için çalışacağını aktardı.
Saman pazarında çalışan tek kadın olduğunu ifade eden Göçmen, şunları söyledi:
"Çalışmak ne kadar zor olsa da çalışmak zorundayım. Çocuklarım için tüm zorluklara katlanmak zorundayım. erkenden küçük kızımı okula gönderdikten sonra buraya geliyorum. Sobamı yakıyorum, çayımı koyuyorum, ızgaramı yakıyorum ve her türlü hazırlığımı yapıyorum. Daha sonra da satış yapmaya başlıyorum. Tüm masrafları çıktıktan sonra bazı gün 50, bazı gün 30 lira kazançla günümü geçiriyorum. Masraflarımız bazen cebimizden gidiyor, bazen yazdırıyoruz. Samancılar gelir, burada bir ticaret dönerse iş oluyor. Onlar gelmezlerse o da olmuyor. Benim müşterilerim saman alıp satanlar."

Ankara, Sabah, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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