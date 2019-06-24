24.06.2019 14:50
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Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında istiflenen saman balyalarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan köye sıçraması vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesine bağlı Katarlı köyü yakınlarında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangının köye sıçraması üzerine vatandaşlar korkuya kapıldı.

itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mardin , Kızıltepe , 3. Sayfa

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