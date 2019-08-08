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Saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı

Saman yüklü kamyon alev alev böyle yandıELAZIĞ - Elazığ'da saman yüklü kamyon alev alev yandı.

08.08.2019 17:19
Saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı
Saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı
ELAZIĞ - Elazığ'da saman yüklü kamyon alev alev yandı.
Yangın, Baskil İlçesine bağlı Yukarı Kuluşağı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman yüklü bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün kendini dışarı atmasının hemen ardından alevler aracın saman yüklü olması nedeniyle yükseldi.Yangını söndürmek için ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı ancak yeterli olmadı. Olayın yaşandığı yerin uzak olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin ulaşmasının zaman aldığı öğrenildi.Yangın tamamen söndürülürken, kamyon küle döndü.
Yangınla ilgili jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Baskil, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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